Домагався пацієнток 35 років: гінеколога у США звинувачують у маштабному насильстві

Сотні жінок у США, частина з яких хворіли на рак, кажуть, що вони зазнали насильства з боку гінеколога.

Проти лікаря подали 21 позов за насильство щодо 7 жінок. Утім, він не визнав себе винним.

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Гінеколог 35 років домагався пацієнток

Лікар Хіпс працював гінекологом у студентському оздоровчому центрі університеті 35 років – з 1983 по 2018 рік. За словами юристів, колись він був найбільш високооплачуваним лікарем у всьому Каліфорнійському університеті.

Тепер його звинувачують у сексуальному насильстві. Він знущався над жінками під виглядом звичайних медичних оглядів. На це вказують свідчення сотні пацієнток.

Разом з тим, Університет не починав розслідувати скарги належним чином аж до 2017 року. Тоді університет отримав позов.

На навчальний заклад подали сотні позовів. Багато жінок звинувачують навчальний заклад за навмисне приховування сексуального насильства гінеколога над пацієнтками.

І лише у 2019 році суддя призупинив медичну ліцензію Джеймса Хіпса на час розгляду справи. Лікарю Хіпсу дозволили продовжувати прийом пацієнтів під час розслідування його дій, й навіть після того, як університет призупинив із ним контракт.

Університет виплатить 250 мільйонів його жертвам

Тепер Університет Каліфорнії погодився виплатити майже 250 мільйонів доларів понад 200 жінкам. Усі вони стверджують, що зазнали сексуального насильства від університетського гінеколога.

Тепер заклад заявив, що сподівається, що фінансове врегулювання дещо залагодить ситуацію щодо жінок, які постраждали.

Дії, у яких звинувачують лікаря Хіпса, є осудними і суперечать цінностям університету. Наш перший і найвищий обов'язок – завжди бути на боці громад, яким ми служимо. Ми сподіваємося, що компенсація стане одним із кроків на шляху до переживання цієї історії причетними позивачами,

– мовиться у заяві університету.

Однак виплата з боку університету не зупиняє судового процесу щодо понад 300 пацієнтів.

Ба більше, у липні 2021 року федеральний суддя схвалив угоду на суму 73 мільйони доларів проти містера Хіпса. Її подали понад 5,5 тисяч жінок.

Компенсації від університетів