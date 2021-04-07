Домашня аптечка: як правильно викинути ліки
Медики рекомендують регулярно переглядати домашню аптечку і знати, як правильно утилізувати ліки.
Джерело:Педіатр Анна Кушнір
Педіатр Анна Кушнір розповіла про те, що слід викинути з аптечки і як правильно утилізувати препарати, посилаючись на дані сайту FDA.
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Що викинути з аптечки
- Протерміновані ліки,
"Хоч подейкують, що 90% зберігають свою ефективність після закінчення строку придатності (FDA, 2003), давайте це не тестувати на собі", – зазначила медик.
- Ліки, зовнішній вигляд яких через час чи неправильне зберігання змінились,
- Ліки, які неналежно зберігались,
- Антибіотики які ви вже не приймаєте,
- Гомеопатію,
- Ліки з недоведеною ефективністю,
- Ліки, в яких є новіші та безпечніші відповідники.
Як правильно утилізувати ліки️
- Змішуємо ліки будь-якої форми (таблетки, рідини, мазі) з неприємною субстанцією (пил, кавова гуща).
- Кладемо у пакет чи банку, яка щільно закривається.
- Викидаємо в сміття.
- Закреслюємо будь-яку персональну інформацію, якщо вона є на упаковці.
Як викидати небезпечні для оточення препарати
Зауважимо, що деякі ліки можуть бути особливо небезпечними для оточення. До прикладу, опіоїди. Лікар рекомендує змивати їх в раковину або унітаз.
Не варто "змивати" ліки не зі списку, це може бути зайва шкода середовищу,
– наголосила Анна Кушнір.
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