Медики рекомендують регулярно переглядати домашню аптечку і знати, як правильно утилізувати ліки.

Педіатр Анна Кушнір розповіла про те, що слід викинути з аптечки і як правильно утилізувати препарати, посилаючись на дані сайту FDA.

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Що викинути з аптечки

Протерміновані ліки,

"Хоч подейкують, що 90% зберігають свою ефективність після закінчення строку придатності (FDA, 2003), давайте це не тестувати на собі", – зазначила медик.

Ліки, зовнішній вигляд яких через час чи неправильне зберігання змінились,

Ліки, які неналежно зберігались,

Антибіотики які ви вже не приймаєте,

Гомеопатію,

Ліки з недоведеною ефективністю,

Ліки, в яких є новіші та безпечніші відповідники.

Як правильно утилізувати ліки️

Змішуємо ліки будь-якої форми (таблетки, рідини, мазі) з неприємною субстанцією (пил, кавова гуща). Кладемо у пакет чи банку, яка щільно закривається. Викидаємо в сміття. Закреслюємо будь-яку персональну інформацію, якщо вона є на упаковці.

Як викидати небезпечні для оточення препарати

Зауважимо, що деякі ліки можуть бути особливо небезпечними для оточення. До прикладу, опіоїди. Лікар рекомендує змивати їх в раковину або унітаз.

Перевірити, чи ваші ліки не належать до списку, можна у " FDA Flush List" на сайті FDA.

Не варто "змивати" ліки не зі списку, це може бути зайва шкода середовищу,

– наголосила Анна Кушнір.