Домашня аптечка: як правильно викинути ліки

Джерело:Педіатр Анна Кушнір
Медики рекомендують регулярно переглядати домашню аптечку і знати, як правильно утилізувати ліки.
Педіатр Анна Кушнір розповіла про те, що слід викинути з аптечки і як правильно утилізувати препарати, посилаючись на дані сайту FDA.
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"Хоч подейкують, що 90% зберігають свою ефективність після закінчення строку придатності (FDA, 2003), давайте це не тестувати на собі", – зазначила медик.
Зауважимо, що деякі ліки можуть бути особливо небезпечними для оточення. До прикладу, опіоїди. Лікар рекомендує змивати їх в раковину або унітаз.
Не варто "змивати" ліки не зі списку, це може бути зайва шкода середовищу,
– наголосила Анна Кушнір.