Співробітники міністерства отримали доповідь від компанії Takeda Pharmaceutical. Власне вона і займається доставкою препарату Moderna по Японії.
До теми У вакцині Moderna знову виявили домішки: вакцинацію партією призупинили
Результати дослідження
Так, частки гуми можуть потрапляти в вакцину при проколі пробки голкою шприца.
У міністерстві також заявили, що з якістю вакцини немає жодних проблем і вони не бачать необхідності призупиняти програму вакцинації.
Як у препараті виявили сторонні домішки
- У липні після вакцинації препаратом Moderna померли 2 чоловіків. Регулювальні органи одразу розпочали перевірку вакцини, під час якої у розчинах виявили сторонні домішки.
- Чи пов'язана смерть чоловіків безпосередньо зі щепленням, поки що невідомо. Так само як і невідомо, чи могли ці домішки стати причиною смерті. Нині фахівці продовжують розслідування випадку.
- Компанія Moderna також проводить відповідне розслідування.
До слова, нове дослідження американських вчених показало, що ефективність вакцин проти симптоматичних випадків коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna впала з 91% до 66%. Все через інтенсивне поширення заразного штаму коронавірусу Дельта.