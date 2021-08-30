Домішки у вакцині Moderna: у Японії з'ясували причину

Міністерство охорони здоров'я, праці та соціального забезпечення Японії повідомило про причину домішок у деяких флаконах Moderna, які виявили у кількох префектурах країни. Вони заявили, що ці домішки можуть бути частинками пробок флаконів.

Співробітники міністерства отримали доповідь від компанії Takeda Pharmaceutical. Власне вона і займається доставкою препарату Moderna по Японії.

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Результати дослідження

Згідно з результатами перевірки,

Так, частки гуми можуть потрапляти в вакцину при проколі пробки голкою шприца.

У міністерстві також заявили, що з якістю вакцини немає жодних проблем і вони не бачать необхідності призупиняти програму вакцинації.

Як у препараті виявили сторонні домішки

У липні після вакцинації препаратом Moderna померли 2 чоловіків. Регулювальні органи одразу розпочали перевірку вакцини, під час якої у розчинах виявили сторонні домішки.

Чи пов'язана смерть чоловіків безпосередньо зі щепленням, поки що невідомо. Так само як і невідомо, чи могли ці домішки стати причиною смерті. Нині фахівці продовжують розслідування випадку.

Компанія Moderna також проводить відповідне розслідування.

До слова, нове дослідження американських вчених показало, що ефективність вакцин проти симптоматичних випадків коронавірусу виробництва Pfizer і Moderna впала з 91% до 66%. Все через інтенсивне поширення заразного штаму коронавірусу Дельта.