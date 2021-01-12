Віктор Ляшко заявив, що під час перетину лінії розмежування українці зможуть здійснити експрес тести на COVID-19. Тестування буде безкоштовним. У разі негативного результату люди звільнятимуться від самоізоляції.

Що сказав Ляшко

Кабінет Міністрів зобов'язав Донецьку, Луганську та Херсонську облдержадміністрації зробити пункти тестування на контрольних пунктах в'їзду – виїзду. Про це на брифінгу 12 січня заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, пише 24 канал.

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Слідкуйте за оновленнями на сайтах цих ОДА про те, де саме вже з'являються ці пункти, для того, щоб після перетину контрольного пункту, можна було здійснити відповідне тестування,

– сказав Ляшко.

За його словами, послуги з експрес тесту на визначення антигену будуть безоплатними для українців.

До речі, Ляшко додав, що закупівлі тестів відбулися за гроші з Держбюджету.

Міністерство охорони здоров'я 11 січня підписало наказ про розподіл 1,8 мільйона тестів, які вже розпочали розвозити по департаментах охорони здоров'я ОДА.

Крім того, невдовзі у МОЗ має відбутися нарада з прикордонниками та місцевими органами.



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