На Донбасі Зеленського вакцинували від COVID-19
У вівторок, 2 березня, президента Володимира Зеленського вакцинували від коронавірусу. Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас.
Джерело:Твітер Володимира Зеленського
Президента вакцинували препаратом від AstraZeneca індійського виробництва.
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Отримав щеплення від COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як верховний головнокомандувач,
– повідомив Зеленський.
Президент наголосив, що вакцинація дозволить людям з усього світу нарешті повернутися до нормального життя.
Український лідер раніше заявляв: він готовий вакцинуватися публічно, щоб на власному прикладі довести людям: вакцинація – це безпечно.
Вакцинація в Україні: основне
- 24 лютого в Україні розпочалась вакцинація від коронавірусу. Перше щеплення препаратом CoviShield зробили медику – Горенко Євгену Васильовичу.
- Наступного дня на Донбасі розпочали щеплювати українських військових. Перша вакцина надійшла до 66-го військового госпіталю.
- Згідно з даними МОЗ, станом на 1 березня першу дозу вакцини отримали 3 141 людина.
- Національний поетапний план вакцинації проти COVID-19 передбачає, що до кінця 2021 році вакцинують приблизно 14 мільйонів українців.
- Для цього в Україні вже запрацював сайт для запису на вакцинацію.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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