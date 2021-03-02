У вівторок, 2 березня, президента Володимира Зеленського вакцинували від коронавірусу. Це відбулося під час робочої поїздки українського лідера на Донбас.

Президента вакцинували препаратом від AstraZeneca індійського виробництва.

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Отримав щеплення від COVID-19. Зробив це на передовій з нашими солдатами як верховний головнокомандувач,

– повідомив Зеленський.

Президент наголосив, що вакцинація дозволить людям з усього світу нарешті повернутися до нормального життя.

Український лідер раніше заявляв: він готовий вакцинуватися публічно, щоб на власному прикладі довести людям: вакцинація – це безпечно.

Зверніть увагу! Зеленський також зізнався, що вважає вакцину AstraZeneca індійського виробництва Covishield – однією з найкращих.

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План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу