На Донеччині почали вакцинацію проти COVID-19: хто першим отримав щеплення

У Донецькій області вже отримали першу партію вакцин проти коронавірусу. Препаратом щепитимуть не лише медиків, а й військовослужбовців.

Вакцину проти COVID-19 доставили на Донеччину вночі, 25 лютого. Наразі препарат зберігають у спеціально відведеному місці при необхідній температурі.

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Вакцинацію в області розпочали з Бахмутського району. Перше щеплення вже отримала одна з медичних сестер палати інтенсивної терапії.

Варто зауважити, що для Донеччини виділили 14 тисяч доз препарату. Зокрема, до Бахмутського району вже доставили 500 доз.

Першими будуть вакцинувати мобільні бригади, а потім медпрацівників та всіх інші. З 25 лютого ми готові починати вакцинацію,

– заявила медсестра Олена Козочкіна.

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація проти COVID-19. Протягом першого дня у 5 областях провели 159 щеплень першою дозою. Детальніше про це – читайте тут.

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Загалом у Донецькій області є 18 мобільних груп. Після того, як їхні члени отримають щеплення, вони вакцинуватимуть інших медиків, які працюють в лікарнях.

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Як вакцинуватимуть українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу