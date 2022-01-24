Згодом ці органи доправили до столиці. Усе це відбувалося на запит Центру трансплант-координації при Міністерстві охорони здоров'я.

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Органи очікують на пересадку у столиці

У неділю на світанку екіпаж літака спочатку доправив до Івано-Франківська лікарів з Національного Інституту хірургії та трансплантологіїї ім. О.О. Шалімова та Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова для проведення операцій.

Після цього бригади медиків вилетіли до Києва із донорськими печінкою та ниркою літаком ДСНС. Пацієнти, яким потрібні ці огани очікують на пересадку у Києві.



Донорські органи доставили з Івано-Франківська до Києва / Фото ДСНС



Медиків та органи оперативно доправили до столиці / Фото ДСНС

Спільна ініціатива для порятунку життів

Це стало можливим завдяки спільній ініціативі Міністерства внутрішніх справ та МОЗ України щодо створення Єдиного аеромедичного простору.

Така міжвідомча взаємодія дозволяє суттєво скоротити час на дорогу, коли мовиться про значні відстані між донором та реципієнтом,

– мовиться у повідомленні.

А також зберігає для лікарів дорогоцінний час та дарує надію на порятунок тим, хто цього часу вже майже не має.

Літак ДСНС доставив лікарів і донорські органи з Івано-Франківська до Києва: дивіться відео