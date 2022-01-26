Під час випробувань виявилось, що бустерна доза AstraZeneca посилює імунну відповідь проти штамів Бета, Дельта, Альфа, Гамма та Омікрон.

До теми Pfizer і BioNTech почали клінічні випробування особливої вакцини проти Омікрону

Попередні результати клінічного дослідження з безпеки та імуногенності продемонстрували, що третя бустерна доза вакцини Vaxzervia, розроблена компанією AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом, сприяє посиленню імунної відповіді проти штамів Бета, Дельта, Альфа та Гама вірусу SARS-CoV-2. За даними окремого аналізу зразків, посилення імунної відповіді також було продемонстровано стосовно штаму Омікрон,

– заявили в компанії.

Посилює імунітет навіть після Coronavac

Дослідження проводилось на людях, щеплених препаратами AstraZeneca, Coronavac та мРНК-вакцинами. Згідно з даними компанії, бустер AstraZeneca посилює імунну відповідь незалежно від того, якими вакцинами людина зробила перших 2 дози.

Отримані результати доповнюють раніше отримані докази на користь застосування третьої дози вакцини Vaxzervia незалежно від схеми первинної вакцинації. З огляду на термінову потребу в бустерній дозі компанія надає ці додаткові дані в органи охорони здоров'я в усьому світі,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу: нині дослідження доступне лише у вигляді препринта – нині воно приходить експертну оцінку у журналі The Lancet.

Виконавчий віцепрезидент підрозділу досліджень і розробок біологічних лікарських засобів компанії AstraZeneca сер Мене Пангалос наголосив, що компанія "продовжить подання заяв до регуляторних органів у всьому світі для можливості застосування вакцини як третьої бустерної дози".

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