Принаймні, про це свідчить дослідження, проведене південноафриканською Радою медичних досліджень. Але зауважимо, що наразі воно опубліковане у вигляді препринта і лише проходить експертну оцінку.

Актуально Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Бустерне щеплення J&J посилює захист від Омікрону

Бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson, введена через 1 – 2 місяці після первинної вакцинації, запобігає госпіталізації на 85%.

Згідно з результатами досліджень, рівень захисту проти інфекції підвищувався в наступні тижні після отримання бустерного щеплення, навіть після сплеску захворюваності.

Ба більше, якщо інтервал між першою і бустерною дозою становить близько двох тижнів, то ризик потрапити в лікарню з коронавірусом зменшується до 63%.

Цікаво: Дослідники з Південної Африки виявили, що у людей, інфікованих штамом Омікрон, розвивається підвищений імунітет до варіанту Дельта.

Що відомо про вплив Омікрону на імунітет: останні дослідження

ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.

Смертність від Омікрону на 75% менша у порівнянні з минулими хвилями коронавірусу. Такі дані навели вчені Національного інституту інфекційних захворювань у ПАР та Університету Преторії.

у порівнянні з минулими хвилями коронавірусу. Такі дані навели вчені Національного інституту інфекційних захворювань у ПАР та Університету Преторії. Т-клітинний захист здатний захистити більшість тих, хто уже перехворів на коронавірус, або вакцинувався, незалежно від того, наскільки ефективно спрацювала "перша лінія оборони" – антитіла.

Тим часом у жителів північних провінцій Іспанії виявили подвійні випадки зараження Дельтою та Омікроном. Подібні випадки можуть стати причиною ще більшої кількості мутацій.