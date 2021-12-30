Чи допомагає бустерне щеплення Johnson & Johnson проти Омікрону: свіже дослідження
Джерело:Medrxiv
Люди, які отримали бустерну дозу вакцини від компанії Johnson & Johnson, мають хороший захист проти нового штаму коронавірусу Омікрон.
Принаймні, про це свідчить дослідження, проведене південноафриканською Радою медичних досліджень. Але зауважимо, що наразі воно опубліковане у вигляді препринта і лише проходить експертну оцінку.
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Бустерне щеплення J&J посилює захист від Омікрону
Бустерна доза вакцини проти коронавірусу від Johnson & Johnson, введена через 1 – 2 місяці після первинної вакцинації, запобігає госпіталізації на 85%.
Згідно з результатами досліджень, рівень захисту проти інфекції підвищувався в наступні тижні після отримання бустерного щеплення, навіть після сплеску захворюваності.
Ба більше, якщо інтервал між першою і бустерною дозою становить близько двох тижнів, то ризик потрапити в лікарню з коронавірусом зменшується до 63%.Цікаво: Дослідники з Південної Африки виявили, що у людей, інфікованих штамом Омікрон, розвивається підвищений імунітет до варіанту Дельта.
Що відомо про вплив Омікрону на імунітет: останні дослідження
- ВООЗ заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі.
- Смертність від Омікрону на 75% менша у порівнянні з минулими хвилями коронавірусу. Такі дані навели вчені Національного інституту інфекційних захворювань у ПАР та Університету Преторії.
- Т-клітинний захист здатний захистити більшість тих, хто уже перехворів на коронавірус, або вакцинувався, незалежно від того, наскільки ефективно спрацювала "перша лінія оборони" – антитіла.
Тим часом у жителів північних провінцій Іспанії виявили подвійні випадки зараження Дельтою та Омікроном. Подібні випадки можуть стати причиною ще більшої кількості мутацій.