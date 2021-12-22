Клінічні випробування показують, що добавки з риб'ячим жиром омега-3 не допомагають запобігти депресії.

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Експерти рекомендували добавки омега-3 для зменшення рецидивів депресії у деяких пацієнтів із групи високого ризику, але немає жодних рекомендацій, пов'язаних з використанням цих добавок для запобігання цієї хвороби. Крім того, дослідження на цю тему давали неоднозначні результати.

Як проводилось велике дослідження

Щоб внести ясність, дослідники розробили пробну профілактику депресії з вітаміном D та омега-3 (VITAL-DEP).

У дослідженні взяли участь 18 353 дорослих у віці 50 років і старше, які не мали депресії.

Рандомізованим чином учасникам призначили добавки вітаміну D та/або омега-3 й плацебо.

В середньому учасники приймали призначені препарати 5,3 року.

Результати аналізу

Вчені не виявили чистої користі добавок омега-3 для запобігання депресії або покращення настрою. Як зауважили дослідники, "не було жодного шкідливого чи позитивного впливу омега-3 на загальний настрій за приблизно 5 – 7 років спостереження".