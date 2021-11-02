Для більшості гострих респіраторних вірусних інфекцій (ГРВІ) можливості профілактики та лікування обмежені. Вакцинація існує лише проти грипу та COVID-19. Для інших ГРВІ доступні лише неспецифічні види профілактики (дистанція, миття рук та інші) та симптоматичні методи лікування. Поодинокі посібники містять рекомендації щодо застосування цинку при застуді.

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Тому вчені зі США, Австралії та Канади вирішили перевірити, що ми насправді знаємо про цинку при застудних захворюваннях.

Вони розглянули дані 28 досліджень ефективності цинку при застуді, в яких брали участь близько 5,5 тисячі людей. У деяких дослідженнях мінерал приймали для профілактики, у решті – для лікування.

Позитивні ефекти від цинку при застуді

В середньому ефективність цинку була не набагато кращою, ніж дія плацебо.

Автори огляду підрахували, що льодяники або назальний аерозоль з цинком могли б попередити п'ять випадків застуди у 100 осіб, які ними користувалися протягом місяця.

Ці біоактивні добавки були пов'язані зі скороченням тривалості хвороби на два дні.

На 19 осіб менше зі 100 хворих на застуду відчуватимуть симптоми на сьомий день, якщо прийматимуть цинк.

Проте вчені визнали, що докази того, що прийом цинку полегшує середню добову важкість симптомів застуди, непереконливі.

В контрольованих дослідженнях – нульовий результат і побічна дія

У частині досліджень добровольців спеціально заражали риновірусами, одними зі збудників застуди. Такі дослідження не показали жодної користі від льодяників та спреїв з цинком – ні у профілактиці, ні в лікуванні. Водночас цинк викликав більше побічних явищ, ніж плацебо. Серед них були нудота, подразнення ротової порожнини, зміна почуття смаку. Проте ці ефекти були не важкими.

Ще одна виявлена ​​вченими проблема – наявні дослідження не дають чіткого розуміння, як краще приймати цинк. Немає універсальної рекомендованої дози, невідомий оптимальний шлях введення. Також вчені не виключають, що цинк працює не проти всіх респіраторних вірусів.

Раніше вчені з США з'ясували, що вітамін С та цинк не допомагають вилікуватися від COVID-19. Добавки не сприяють одужанню навіть якщо вживати їх у значних дозах.