Роль вітаміну D часто недооцінюють, водночас він дійсно важливий для роботи організму, починаючи з регуляції гормонів і закінчуючи засвоєнням кальцію. Але чи має він відношення до ваги та схуднення?

Дослідження не показали, що вітамін D сприяє зниженню або збільшенню ваги, але зв'язок все-таки існує. Низький рівень вітаміну D сприяє ожирінню. З огляду на те, що цей вітамін є жиророзчинним, людям з надмірною вагою може знадобитися більше D, ніж людям з нормальною масою тіла.

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У людей з надмірною вагою або ожирінням рівень вітаміну D зазвичай нижче, але науково не було доведено, що добавки цього вітаміну можуть допомогти з втратою ваги. Однак адекватний рівень вітаміну D сприяє загальному здоров'ю, яке включає і підтримання здорової ваги,

– зазначила дієтологиня Моргін Клер.

Вітамін D Вітамін D — це гормон, який виробляється тілом, коли шкіра піддається впливу сонця. Ви також можете отримати його з раціону або добавок.

Які функції виконує вітамін D

регулювання гормонів

засвоєння кальцію

засвоєння жиророзчинних вітамінів

підтримка міцності кісток

регулювання роботи імунної системи

протизапальна дія

зниження ризику депресії та інших психічних розладів

Деталі дослідження

В дослідженні жінки з надлишковою вагою та ожирінням приймали добавки вітаміну D впродовж 12 тижнів, це сприяло зменшенню жирових відкладень, але не втрату ваги.

Крім того, вчені довели, що вітамін D може пригнічувати накопичення жирових клітин в організмі та навіть захищати від ожиріння.

Зверніть увагу! У вчених немає однозначної відповіді на питання, чи впливає вітамін D на зниження або збільшення ваги, але чому вам все-таки потрібно стежити за його рівнем? Дефіцит вітаміну D може негативно позначитися на здоров'ї та самопочутті.

Ознаки дефіциту вітаміну D: