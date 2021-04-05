Чи допомагає вітамін D схуднути: нове дослідження

Джерело:NCBI
Роль вітаміну D часто недооцінюють, водночас він дійсно важливий для роботи організму, починаючи з регуляції гормонів і закінчуючи засвоєнням кальцію. Але чи має він відношення до ваги та схуднення?
Дослідження не показали, що вітамін D сприяє зниженню або збільшенню ваги, але зв'язок все-таки існує. Низький рівень вітаміну D сприяє ожирінню. З огляду на те, що цей вітамін є жиророзчинним, людям з надмірною вагою може знадобитися більше D, ніж людям з нормальною масою тіла.
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У людей з надмірною вагою або ожирінням рівень вітаміну D зазвичай нижче, але науково не було доведено, що добавки цього вітаміну можуть допомогти з втратою ваги. Однак адекватний рівень вітаміну D сприяє загальному здоров'ю, яке включає і підтримання здорової ваги,
– зазначила дієтологиня Моргін Клер.
В дослідженні жінки з надлишковою вагою та ожирінням приймали добавки вітаміну D впродовж 12 тижнів, це сприяло зменшенню жирових відкладень, але не втрату ваги.
Крім того, вчені довели, що вітамін D може пригнічувати накопичення жирових клітин в організмі та навіть захищати від ожиріння.Зверніть увагу! У вчених немає однозначної відповіді на питання, чи впливає вітамін D на зниження або збільшення ваги, але чому вам все-таки потрібно стежити за його рівнем? Дефіцит вітаміну D може негативно позначитися на здоров'ї та самопочутті.