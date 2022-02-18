Нове дослідження БАДів

На початку пандемії медичні працівники спробували використовувати різноманітні мікроелементи як потенційні засоби лікування нової хвороби. Зовсім недавно деякі добавки пропагували як альтернативу безпечним і перевіреним вакцинам.

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Однак науковці спростовують їхню ефективність у боротьбі з коронавірусною інфекцією.

Багато людей мають це помилкове уявлення, що якщо ви вживаєте цинк, вітамін D або вітамін C, це може допомогти клінічному результату COVID-19

– зазначили науковці.

Вони вивчили 26 рецензованих досліджень з усього світу, які включали понад 5600 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. В результатах дослідження не виявили зниження смертності для тих, хто лікувався вітаміном D, вітаміном С або цинком, у порівнянні з пацієнтами, які не отримували цих добавок.

БАДи не допомагають вилікувати коронавірус