Нове дослідження БАДів
На початку пандемії медичні працівники спробували використовувати різноманітні мікроелементи як потенційні засоби лікування нової хвороби. Зовсім недавно деякі добавки пропагували як альтернативу безпечним і перевіреним вакцинам.
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Однак науковці спростовують їхню ефективність у боротьбі з коронавірусною інфекцією.
Багато людей мають це помилкове уявлення, що якщо ви вживаєте цинк, вітамін D або вітамін C, це може допомогти клінічному результату COVID-19
– зазначили науковці.
Вони вивчили 26 рецензованих досліджень з усього світу, які включали понад 5600 госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. В результатах дослідження не виявили зниження смертності для тих, хто лікувався вітаміном D, вітаміном С або цинком, у порівнянні з пацієнтами, які не отримували цих добавок.
БАДи не допомагають вилікувати коронавірус
- Їхній аналіз виявив, що лікування вітаміном D може бути пов’язане з нижчим показниками інтубації та коротшим перебуванням у лікарні, але дослідники кажуть, що для підтвердження цього висновку необхідно більш ретельне дослідження.
- Вітамін С і цинк не були пов’язані з коротшим перебуванням у лікарні або зниженням ймовірності того, що пацієнт буде підключений до апарату штучної вентиляції легенів.
- Хоча в дослідженні переважно розглядалися пацієнти, які вже були хворі та госпіталізовані з COVID-19 під час прийому добавок, дослідники проаналізували меншу групу людей, які приймали вітамін D до зараження вірусом. Вони також не виявили істотної різниці в рівні смертності.