Від кожного виклику залежало життя і здоров'я громадян. Гвинтокрилом транспортували й тяжкохворих, і органи для трансплантації.

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Лише за перший місяць роботи Єдиного аеромедичного простору вдалося врятувати 7 громадян, які потребували термінової медичної допомоги, а також вчасно доставити орган для трансплантації для маленького хлопчика, який потребував термінової операції,

– йдеться в повідомленні МВС.

Статистика викликів за останні пів року

За останні 6 місяців найбільше аеромедичних викликів виконали у Львівській області. Загалом поліцейські гелікоптери здійсни:

35 вильотів з Київського регіону,

та 38 вильотів з Львівського регіону.

Окрім цього, до аеромедичних перевезень залучали й авіатехніку ДСНС України. За цей самий період рятувальники виконали 12 вильотів.

Зверніть увагу: у 2021 році за ініціативи МОЗ та МВС в Україні створили Єдиний аеромедичний простір. Він передбачає запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування органів для трансплантації. 1 квітня 2021 року на чергування заступила авіація МВС у Львівському регіоні, а 1 травня – у Київському.

Як розподіляються виклики:

Авіація МВС у Львівському регіоні покриває 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька.

Авіація МВС Київського регіону охоплює Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ.