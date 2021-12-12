Допомога гвинтокрилом: як в Україні працює авіамедична програма
Джерело:МВС
За останніх пів року авіаційні підрозділи МВС, які працюють разом з бригадами швидкої допомоги МОЗ, здійснили 85 вильотів для порятунку важкохворих.
Від кожного виклику залежало життя і здоров'я громадян. Гвинтокрилом транспортували й тяжкохворих, і органи для трансплантації.
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Лише за перший місяць роботи Єдиного аеромедичного простору вдалося врятувати 7 громадян, які потребували термінової медичної допомоги, а також вчасно доставити орган для трансплантації для маленького хлопчика, який потребував термінової операції,
– йдеться в повідомленні МВС.
Статистика викликів за останні пів року
За останні 6 місяців найбільше аеромедичних викликів виконали у Львівській області. Загалом поліцейські гелікоптери здійсни:
- 35 вильотів з Київського регіону,
- та 38 вильотів з Львівського регіону.
Окрім цього, до аеромедичних перевезень залучали й авіатехніку ДСНС України. За цей самий період рятувальники виконали 12 вильотів.Зверніть увагу: у 2021 році за ініціативи МОЗ та МВС в Україні створили Єдиний аеромедичний простір. Він передбачає запровадження системи аеромедичної евакуації та авіаційне транспортування органів для трансплантації. 1 квітня 2021 року на чергування заступила авіація МВС у Львівському регіоні, а 1 травня – у Київському.
Як розподіляються виклики:
- Авіація МВС у Львівському регіоні покриває 7 областей: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, Тернопільська і Чернівецька.
- Авіація МВС Київського регіону охоплює Київську, Вінницьку, Житомирську, Кіровоградську, Полтавську, Сумську, Чернігівську області та місто Київ.