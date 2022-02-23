Колективний імунітет – це коли достатня кількість населення має імунітет до вірусу, тому йому важко поширитися на тих, хто не захищений вакцинацією або попередньою інфекцією.

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Наприклад, для колективного імунітету проти кору необхідно, щоб близько 95% населення було захищеним. Ранні надії на колективний імунітет проти коронавірусу зникли з кількох причин.

Антитіла зникають

Перша полягає в тому, що антитіла, вироблені після вакцинації або інфекції, з часом зменшуються. У той час як вакцини забезпечують надійний захист від важких захворювань, зниження рівня антитіл означає, що заразитися все ще можна.

Мало вакцинованих

Існує велика нерівність доступу до вакцин. У деяких країнах з низьким рівнем доходу вакциновано менше 5% населення. Багаті країни борються з противниками вакцинації. А маленькі діти все ще не можуть отримати щеплення.

Мутації вірусу

Поки вірус поширюється, він мутує, щоб вижити. Ці мутанти, такі як Омікрон, можуть краще уникати захисту людей після вакцинації або хвороби.

Хороші новини

Людство рухається до ендемічності коронавірусу – інфекція продовжує циркулювати, але люди мають достатній захист, щоб майбутні сплески не були настільки руйнівними. Багато вчених вважають, що COVID-19 згодом стане схожим на грип і спричинить сезонні спалахи, але не величезні епідемії.