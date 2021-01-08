Данія планує видавати громадянам "паспорт вакцинації проти COVID-19". У ньому буде зазначено, чи робила людина щеплення.

Що відомо про документ

Міністерство охорони здоров'я Данії має намір випустити такий паспорт вже на початку 2021 року, повідомляє The Local.

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Люди, які вакцинувались, зможуть завантажити документацію через спеціальний сайт. Перед тим потрібно буде увійти в систему за допомогою захищеного цифрового ідентифікатора.

Навіщо потрібен паспорт

В МОЗ Данії запевняють, що паспорт буде корисним для тих, хто подорожує за кордон. У міністерстві припускають, що інші країни можуть вимагати такий документ.

Документацію оновлюватимуть відповідно до появи нової інформації. Наприклад, щодо того як довго ефективні препарати.

Зауважимо, в Угорщині хочуть запровадити COVID-паспорт, де буде відображена інформація про вакцинацію людини. Без документа не пускатимуть у громадські місця.

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