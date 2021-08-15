Але заклади з вакцинованими та невакцинованими працівниками працюватимуть по-різному. Про це заявив міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет.

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Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія,

– заявив Шкарлет.

Очільник МОН розповів, що нині у закладах середньої освіти вакциновано до 35% вчителів. І показники щеплень кардинально відрізняються у кожній області.

До прикладу, у Київській щеплено 90% працівників, у Житомирській і Львівській – понад 55%. Натомість на Волині щеплення проти коронавірусу зробили менше ніж 10% вчителів.

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За словами Шкарлета, якщо у закладі освіти не назбирається 80% щеплених, то освітній процес відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі.

Але якщо така кількість педколективу вакцинується, то навчальний заклад зможе працювати навіть під час локдауну.

Вакцинація в Україні: основне

Джерело: МОЗ