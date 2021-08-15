Чи допустять до роботи невакцинованих вчителів: відповідь Шкарлета
Джерело:ТСН
Вчителів не будуть вакцинувати примусово. А підстав, аби не допускати до роботи працівника без щеплення, немає.
Але заклади з вакцинованими та невакцинованими працівниками працюватимуть по-різному. Про це заявив міністр освіти й науки України Сергій Шкарлет.
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Примусово нікого не вакцинуватимуть. Можуть бути медичні показники. Наприклад, алергія,
– заявив Шкарлет.
Очільник МОН розповів, що нині у закладах середньої освіти вакциновано до 35% вчителів. І показники щеплень кардинально відрізняються у кожній області.
До прикладу, у Київській щеплено 90% працівників, у Житомирській і Львівській – понад 55%. Натомість на Волині щеплення проти коронавірусу зробили менше ніж 10% вчителів.
Як працюватимуть школи з невакцинованими вчителями
За словами Шкарлета, якщо у закладі освіти не назбирається 80% щеплених, то освітній процес відбуватиметься в дистанційному або змішаному режимі.
Але якщо така кількість педколективу вакцинується, то навчальний заклад зможе працювати навіть під час локдауну.
Вакцинація в Україні: основне
Джерело: МОЗ
- За минулу добу. 14 серпня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 76 148 людей. 46 371 з них отримали першу дозу, а 29 777 – другу.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 4 691 020 українців. 4 691 018 з них отримали першу дозу.
- Натомість 2 718 680 людей повністю імунізувались, отримали обидві дози препарату.