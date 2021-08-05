Інститут в Києві має спеціальне обладнання, аби виявляти індійський штам. Саме там і порахували хворих на Дельту з Тернопільщини.

До теми В Україні майже вдесятеро зросла кількість хворих на коронавірус штаму Дельта

У Тернопільському обласному Центрі громадського здоров'я розповіли, що кілька тижнів відбирали взірці коронавірусу від людей, ретельно їх вивчали, а сумнівні – відправляли до Києва.

Проби були направленні в Центр громадського здоровя у Київ в референс-лабараторію – ці взірці нам підтвердили. Ми офіційно говоримо, що штам Дельта в області є,

– сказала головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Що відомо про хворих на Дельту

Найбільше хворих – у Тернополі. З 52 випадків у місті зареєстровано 19.

Більша частина – люди віком до 50 років. Лише 11 осіб мають менше, ніж 30 років,

– зазначила лікарка Світлана Маціпура.

Більшість хворих напередодні приїхали з-за кордону:

Росія;

Велика Британія;

Польща;

Туреччина;

Кіпр;

країни Індонезії.

Епідемілологи зауважили, що лише невелика кількість хворих перебуває у лікарні. Більшість лікуються амбулаторно.

У Тернополі спалах штаму коронавірусу Дельта: дивіться відео



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу