І дорослі, і діти: на Тернопільщині виявили понад пів сотні хворих на штам Дельта
Джерело:24 канал
В Україні вже офіційно підтвердили майже 150 захворювань на штам коронавірусу Дельта. Зокрема, 52 випадки – у Тернополі. Серед хворих є чоловік віком 82 роки, а також 11-річна дитина.
Інститут в Києві має спеціальне обладнання, аби виявляти індійський штам. Саме там і порахували хворих на Дельту з Тернопільщини.
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У Тернопільському обласному Центрі громадського здоров'я розповіли, що кілька тижнів відбирали взірці коронавірусу від людей, ретельно їх вивчали, а сумнівні – відправляли до Києва.
Проби були направленні в Центр громадського здоровя у Київ в референс-лабараторію – ці взірці нам підтвердили. Ми офіційно говоримо, що штам Дельта в області є,
– сказала головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.
Що відомо про хворих на Дельту
Найбільше хворих – у Тернополі. З 52 випадків у місті зареєстровано 19.
Більша частина – люди віком до 50 років. Лише 11 осіб мають менше, ніж 30 років,
– зазначила лікарка Світлана Маціпура.
Більшість хворих напередодні приїхали з-за кордону:
- Росія;
- Велика Британія;
- Польща;
- Туреччина;
- Кіпр;
- країни Індонезії.
Епідемілологи зауважили, що лише невелика кількість хворих перебуває у лікарні. Більшість лікуються амбулаторно.
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Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу