Дорожче коштували: лікар скерував на непотрібні ампутації десятки людей

Український лікар схвалив щонайменше 44 операції з ампутацій кінцівок у постраждалих людей унаслідок війни в Ємені. Пацієнтам ампутації були не непотрібні. Однак, вони фінансувалися урядовою організацією із Саудівської Аравії – по 4 тисячі доларів за кожного пацієнта.

Ампутації проводили в приватних лікарнях

Крім того, виявилося, що лікар, ймовірно, не мав відповідної для таких оперативних втручань кваліфікації. Деталі скандалу розкрило Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ) для видання Middle East Eye. У розслідувані брали участь також українські журналісти.

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Розслідування містить свідчення лікарів, медичних працівників, пацієнтів та їхніх сімей. Відомо, що ампутації проводили в приватних лікарнях Ємену. Серед пацієнтів були також діти й інші постраждалі від бойових дій.

Потрібні процедури замінювали ампутацією, бо вона більше оплачувалась

Під час розслідування з'ясувалося, що медичний персонал, який погоджував і проводив операції, не дотримувався належних процедур. Зокрема, ухвалення рішення про ампутацію трьома незалежними фахівцями – лікарем загальної практики, ортопедом і судинним хірургом.

Увага! Розслідувачі спростували доцільність десятків операцій з ампутації у трьох лікарнях єменського прифронтового міста Таїз у період із 2016 по 2018 роки.

Різке зростання ампутацій у вказаний період могло бути пов'язаним лише із фінансовою вигодою.

Фінансування здійснювала урядова організація із Саудівської Аравії – KSrelief. За кожну операцію агенція платила 4 тисячі доларів.

У дослідженні йдеться, що лікарі радше надавали перевагу ампутаціям, аніж іншим процедурами (такі могли б дозволити людям повністю одужати й водночас зберегти пошкоджені кінцівки), адже це було дешевше, а також через брак фахівців необхідної спеціалізації.

Докази розслідувачів

Розслідувачі віднайшли три медичні висновки про дозвіл на операцію одному із постраждалих від війни у Ємені, які були підписані лікарем-громадянином України. Цей чоловік теж проводив ампутації. В одному з документів він значився як лікар загальної практики, в другому – спеціаліст-ортопед, третьому – судинний спеціаліст.

Журналісти виявили не менше ніж 44 таких медичних висновків.

Також у розслідуванні посилаються на лист-розпорядження Міністерства охорони здоров’я України, який ставить під сумнів достовірність довідки про те, що цей лікар проходив навчання з ортопедії та травматології в медичному закладі Києва. Його було отримано у відповідь на запит чиновників міста Таїз.