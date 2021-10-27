Науковці з Університету Північної Кароліни (США) оцінили нову пілотну програму у цьому штаті. Вона виявилася ефективнішим способом стимулювати кампанію зі щеплення. Роботу опублікували в JAMA Internal Medicine.

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Як вмовити людей вакцинуватись

Так, у чотирьох округах штату деякі клініки стали видавати картку із сумою по 25 доларів кожному, хто прийшов вакцинуватися від COVID-19 або привів знайомого. Загалом за 2 тижні клініки видали майже 3 тисячі таких карток.

У клініках, які не брали участь у пілотній програмі, кількість щеплень першою дозою знизилася майже на 10% за два тижні дослідження. При цьому у клініках, які брали участь у пілотній програмі, кількість щеплень збільшилась на 46%.

Мотивація грошима – працює

Згодом опитали пацієнтів, які прийшли щепитися. З'ясувалось, що багато хто був мотивований грошима — 41% назвав виплату важливою причиною їхньої вакцинації.

Ще приблизно 10% опитаних заявили, що вони навіть не подумали пройти вакцинацію, якби не фінансовий стимул. Натомість 15% розповіли, що спеціально шукали клініку, яка видає якесь заохочення.

Ідея – не нова

Раніше 2021 року дослідження в США показали, що третина невакцинованих людей погодиться зробити щеплення, якщо їм дадуть грошову виплату. Зрештою, не всі нещеплені люди категорично проти вакцин. Деякі просто не наважуються робити щеплення, інші просто ставляться до неї байдуже.

Дослідники вважають, що в цьому випадку фінансовий стимул може перетворити байдужість на зацікавленість. Вони вважають, що ця стратегія збільшення вакцинації заслуговує на великі інвестиції

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Як записатися на вакцинацію?