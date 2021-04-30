Дослідники розробили штучний інтелект для виявлення COVID-19 на КТ-знімках

Дослідники Китайського університету Гонконгу розробили систему штучного інтелекту для автоматизованого, швидкого та точного виявлення інфекцій COVID-19 на знімках комп’ютерної томографії (КТ).

Вчені вважають, що система може забезпечити негайні результати, не потребуючи лікарів для інтерпретації знімків.

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При традиційній клінічній діагностиці огляд та інтерпретація одного рентгенівського знімка грудної клітки займає у лікарів щонайменше 5-10 хвилин.

На відміну від цього система на основі штучного інтелекту може точно оцінювати ті самі дані приблизно за 40 мілісекунд, демонструючи величезний потенціал для підтримки клінічної практики в режимі реального часу,

– повідомила професорка Тіффані Со.

Команда дослідників вже випробувала систему. Результати експериментів показали, що модель штучного інтелекту можна у майбутньому використовувати при виявленні уражень легенів, таких як рак легенів та різні легеневі інфекції, такі як пневмонія.

Наразі невідомо, коли система на основі штучного інтелекту можу з’явитися на ринку.



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