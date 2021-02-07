Дослідники ВООЗ наблизились до розгадки походження коронавірусу: деталі

Вчені з Всесвітньої організації охорони здоров'я досліджують походження коронавірусу. Вони завершують тривале розслідування в Ухані та вже знайшли "важливі підказки" щодо походження недуги.

Вони з'ясували, що важливу роль у стрімкому поширенні захворювання відіграв ринок морепродуктів Ухані.

Увага Розслідування триває: Китай надав ВООЗ повний доступ до об'єктів в Ухані

Зоолог з Нью-Йорка Пітер Дашак, що допомагає місії ВООЗ, розповів, що вчені відвідали низку об'єктів:

Уханьський інститут вірусології;

побували на ринку морепродуктів Хуанань;

були на одному з найбільших в місті ринку Байшачжоу, де продають свіжі м'ясо, рибу і морепродукти.

Вчені зосередили свою увагу на потенційній ролі тварин у спалаху поширенні вірусу. Зараз вони опрацьовують результати проб навколишнього середовища.

За словами науковця, експерти під час обстеження ринку виявили "важливі докази". Цей ринок одразу після виявлення випадків зараження закрили. Проте важливі зразки залишилися.

Люди пішли в поспіху, вони залишили обладнання, посуд. Вони залишили докази того, що відбувалося, і це те, на що ми дивилися,

– сказав дослідник.

Вчений: Знаємо те, чого не знали раніше

"Тепер ми знаємо те, чого не знали тоді – до появи сильно хворих були й інші, у яких хвороба протікала безсимптомно або їх було важко відрізнити від тих, у кого були просто застуда або кашель. Не дивно, що були й інші випадки, крім тих, які потрапили в лікарню", – сказав науковець.

Вчені тепер намагаються встановити, скільки було таких інших хворих і коли це почалося. Зоолог зазначив, що відстежити шлях передачі вірусів складно. За його словами, на це буде потрібно "дуже багато часу".

Однак він сподівається, до кінця поїздки вони зможуть пояснити причини та шляхи поширення. Дашак підкреслив, що поки він не хоче "вдаватися в подробиці того, що це буде або у який бік це вказує".

Що відомо про розслідування