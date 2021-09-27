Близько 80% людей, які інфікувалися коронавірусом SARS-CoV-2, переносять хворобу легко або помірно. Але цьому 15 – 20% мають важкий перебіг.

Актуально Дефіцит вітаміну D під час пандемії COVID-19: як це пов'язано з депресією

Автор нового дослідження провели детальний аналіз різноманітності гранулоцитів в крові 26 хворих за допомогою проточної цитометрії. Вони визначили специфічні імунотити, які можуть допомогти передбачити тяжкість інфекції.

Через 4 місяці після виписки з лікарні в учасників повторно взяли кров, аби порівняти їх з результатами здорових людей, які не хворіли на коронавірус.

Результати дослідження:

З'ясувалося, що важка форма інфекції пов'язана з підвищеним рівнем як зрілих, так і незрілих нейтрофілів і зі зниженням рівнів еозинофілів і базофілів.

Низькі показники еозинофілів і базофілів можуть означати, що вони залучалися (рекрутувалися) в область запалених тканин, особливо в легені.

Цю гіпотезу підтверджують зміни в експресії деяких рецепторів, необхідних для активації, адгезії й міграції гранулоцитів, зокрема: CD62L, CD11a / b, CD69, CD63, CXCR4.

Під час фази одужання гранулоцити поверталися до норми, але у важких пацієнтів процес проходив повільніше.

Загалом результати свідчать про те, що виявлені імунотипи гранулоцитів корелювали з різними наборами запальних маркерів. Дослідники вважають, що за допомогою комбінованих аналізів і характеристикам клітин крові можна прогнозувати розвиток ускладнень.