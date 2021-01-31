Фізичне здоров'я жінок, які зробили аборт, є нічим не гіршим за тих, хто відмовився від переривання вагітності. Так, у довгостроковій перспективі збереження небажаної вагітності може нашкодити жінкам більше, ніж аборт.

Джерело: Annals of Internal Medicine

Так, з'явилися дані, які свідчать про погіршення стану здоров'я серед тих, хто не планував вагітність і народжував.

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Як проходило дослідження

Вчені проаналізували дані 874 жінок, які впродовж 2008-2010 років подавали заявки на аборт:

328 з них перервали вагітність у першому триместрі,

383 — у другому триместрі,

163 жінки народили.

Через 5 років дослідники зібрали дані про стан здоров’я усіх жінок.



Небажана вагітність для жінок є більш небезпечною за аборт / Фото: Getty Images

Результати дослідження

Так, 27% з тих, хто народив, заявили про слабке або погане здоров’я, тоді як серед тих, хто зробив аборт, таких виявилося 20%.

Жінки страждають від мігреней, іншого хронічного болю, ожиріння. Ті, хто відмовився від аборту, на 29% частіше скаржилися на хронічний головний біль. Також на біль в суглобах вони страждали на 49% частіше.