Дослідження: небажана вагітність для жінок є більш небезпечною за аборт

Фізичне здоров'я жінок, які зробили аборт, є нічим не гіршим за тих, хто відмовився від переривання вагітності. Так, у довгостроковій перспективі збереження небажаної вагітності може нашкодити жінкам більше, ніж аборт.
Джерело: Annals of Internal Medicine
Так, з'явилися дані, які свідчать про погіршення стану здоров'я серед тих, хто не планував вагітність і народжував.
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Вчені проаналізували дані 874 жінок, які впродовж 2008-2010 років подавали заявки на аборт:
Через 5 років дослідники зібрали дані про стан здоров’я усіх жінок.
Небажана вагітність для жінок є більш небезпечною за аборт / Фото: Getty Images
Так, 27% з тих, хто народив, заявили про слабке або погане здоров’я, тоді як серед тих, хто зробив аборт, таких виявилося 20%.
Жінки страждають від мігреней, іншого хронічного болю, ожиріння. Ті, хто відмовився від аборту, на 29% частіше скаржилися на хронічний головний біль. Також на біль в суглобах вони страждали на 49% частіше.