Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба є незалежним фактором ризику двох поширених видів раку – стравоходу і гортані.

Печія – добре відоме багатьом людям відчуття печіння у верхній частині живота і стравоходу. Її основна причина – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ).

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Чому ГЕРХ викликає рак

Гастроентерологи й онкологи вважають ГЕРБ фактором ризику розвитку одного з видів раку стравоходу – аденокарциноми. Вчені припускають, що зв'язок печії та цієї пухлини обумовлена:

прямою пошкоджуючою дією кислоти й, в певних випадках, жовчі на слизову оболонку стравоходу;

утворенням нітрозних сполук, які можуть підійматися вгору по стравоходу і потрапляти в горло і гортань.

Нове дослідження

У новому дослідженні вчені з Національного інституту раку США проаналізували дані про 490 тисяч осіб, за якими спостерігали протягом 16 років з 1996 року.

На початку дослідження учасники заповнили анкети, які стосувалися їхнього способу життя. Додаткові дані про їхнє здоров'я вчені отримали з бази медичного страхування Medicare. Згідно з цими оцінками, у 24% з них була ГЕРБ.

Вчені відстежили, у якої кількості людей за 16 років спостереження розвинулися злоякісні пухлини стравоходу і гортані. Вони прийшли до висновку, що ризик двох видів раку, на яких робився фокус в дослідженні, у людей з ГЕРХ підвищений у два рази. Цей ризик не залежав від того, чи курять люди й вживають алкоголь, а також від статі та соціального положення.

Згідно з оцінками авторів дослідження, близько 17% раків стравоходу і гортані пов'язані з ГЕРБ. У майбутньому вчені хочуть дізнатися, чи можна запобігати онкологічним захворюванням за допомогою ефективного лікування ГЕРБ.