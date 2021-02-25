Дослідження підтвердило, що печія пов'язана з двома видами раку

Джерело:Cancer
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба є незалежним фактором ризику двох поширених видів раку – стравоходу і гортані.
Печія – добре відоме багатьом людям відчуття печіння у верхній частині живота і стравоходу. Її основна причина – гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ).
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Гастроентерологи й онкологи вважають ГЕРБ фактором ризику розвитку одного з видів раку стравоходу – аденокарциноми. Вчені припускають, що зв'язок печії та цієї пухлини обумовлена:
У новому дослідженні вчені з Національного інституту раку США проаналізували дані про 490 тисяч осіб, за якими спостерігали протягом 16 років з 1996 року.
На початку дослідження учасники заповнили анкети, які стосувалися їхнього способу життя. Додаткові дані про їхнє здоров'я вчені отримали з бази медичного страхування Medicare. Згідно з цими оцінками, у 24% з них була ГЕРБ.
Вчені відстежили, у якої кількості людей за 16 років спостереження розвинулися злоякісні пухлини стравоходу і гортані. Вони прийшли до висновку, що ризик двох видів раку, на яких робився фокус в дослідженні, у людей з ГЕРХ підвищений у два рази. Цей ризик не залежав від того, чи курять люди й вживають алкоголь, а також від статі та соціального положення.
Згідно з оцінками авторів дослідження, близько 17% раків стравоходу і гортані пов'язані з ГЕРБ. У майбутньому вчені хочуть дізнатися, чи можна запобігати онкологічним захворюванням за допомогою ефективного лікування ГЕРБ.