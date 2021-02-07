Дослідження уряду США: носіння масок зменшує кількість госпіталізацій з COVID-19
У штатах США, де запровадили обов'язкове носіння захисних масок, зменшилась кількість госпіталізацій у зв'язку з коронавірусом. Таких хворих поменшало на 5%.
Джерело:"Голос Америки"
Про це свідчить дослідження Центрів із контролю та профілактики захворювань США.
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Що відомо про дослідження
Протягом квітня – липня 2020 року дослідники спостерігали за рівнем госпіталізацій у 10 американських штатах, де було обов'язкове носіння масок:
- у Каліфорнії,
- Колорадо,
- Коннектикуті,
- Меріленді,
- Мічигані,
- Міннесоті,
- Нью-Мексико,
- Нью-Йорку,
- Огайо,
- Орегоні.
За словами дослідників, через 3 тижні після указу про носіння масок, кількість госпіталізацій із діагнозом COVID-19 у штатах впала майже на 5%.
Відтак дійшли до висновку, що обов'язкове носіння масок має зв'язок зі зменшенням кількості хворих, які потребують перебування у лікарні.
Масковий режим у США
У Штатах запровадили масковий режим у громадському транспорті через коронавірус. Американці повинні носити маски на залізничних станціях, метро, автовокзалах, аеропортах тощо. При цьому, вона має повністю "закривати ніс та рот".
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