Дослідження уряду США: носіння масок зменшує кількість госпіталізацій з COVID-19

7 лютого 2021 , 23:53
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Джерело:

"Голос Америки"

У штатах США, де запровадили обов'язкове носіння захисних масок, зменшилась кількість госпіталізацій у зв'язку з коронавірусом. Таких хворих поменшало на 5%.

Про це свідчить дослідження Центрів із контролю та профілактики захворювань США.

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Що відомо про дослідження

Протягом квітня – липня 2020 року дослідники спостерігали за рівнем госпіталізацій у 10 американських штатах, де було обов'язкове носіння масок:

  • у Каліфорнії,
  • Колорадо,
  • Коннектикуті,
  • Меріленді,
  • Мічигані,
  • Міннесоті,
  • Нью-Мексико,
  • Нью-Йорку,
  • Огайо,
  • Орегоні.

За словами дослідників, через 3 тижні після указу про носіння масок, кількість госпіталізацій із діагнозом COVID-19 у штатах впала майже на 5%.

Відтак дійшли до висновку, що обов'язкове носіння масок має зв'язок зі зменшенням кількості хворих, які потребують перебування у лікарні.

Масковий режим у США

У Штатах запровадили масковий режим у громадському транспорті через коронавірус. Американці повинні носити маски на залізничних станціях, метро, ​​автовокзалах, аеропортах тощо. При цьому, вона має повністю "закривати ніс та рот".

Зверніть увагу! За даними РНБО, США – перша у світі країна за кількістю хворих на коронавірус. Від початку пандемії там інфікувались понад 26,9 мільйона людей.