Але якщо незабаром дослідження на тваринах минуть успішно, то їх можна буде проводити і на людях. Таку думку в ефірі висловив директор Інституту біології клітини Національної академії наук України у Львові Андрій Сибірний.

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За його словами, можливо, у 2021 році вдасться провести випробування на мишах. Тоді вже у 2022 році можна буде провести випробування на більших лабораторних тваринах: хом'яках, макаках-резус.

Якщо випробування закінчаться успішно, то тоді можна буде в першому півріччі наступного (2022 – 24 канал) року почати випробування на добровольцях,

– наголосив Сибірний.

Академік відзначив, що для того, аби почати проводити дослідження на тваринах, необхідно створити вірусологічну лабораторію. Також потрібне джерело уханського, британського, південноафриканського, індійського штамів, щоб подивитись, як українська потенційна вакцина захищає від них.

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