Нове дослідження показало, що регулярне провітрювання та вентиляцію у приміщенні істотно знижує концентрацію коронавірусної інфекції в повітрі.

У результатах дослідження вчених Гельсінського університету також йдеться, що як тільки джерело вірусу залишало приміщення, концентрація інфекції у повітрі помітно знижувалася лише за кілька хвилин.

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Дослідники створили модель поширення вірусу, подібного коронавірусу, в ресторанному приміщенні.

У ході дослідження стало відомо, що вірус заповнював просторе приміщення всього за 15 хвилин.

Доцент мікробіології, вірусолог Ніна Атанасова заявила, що це це підтверджує припущення, що в ресторанах важливо контролювати кількість клієнтів і стежити за тим, щоб вони час від часу змінювалися.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу

Від початку пандемії у світі зареєстрували понад 107 мільйонів інфікованих коронавірусною інфекцією SARS-CoV-2. З них понад 60 мільйонів вже одужали, але 2 355 774 пацієнти померли від ускладнень COVID-19 та супутніх захворювань.