Достатньо кількох годин: створили першу у світі нержавійну сталь, яка вбиває віруси

Вчені розробили першу у світі нержавіючу сталь, яка вбиває на своїй поверхні віруси, зокрема SARS-CoV-2. Для нейтралізації вірусу достатньо всього декілька годин.

Так, завдяки коректуванню хімічного складу та мікроструктури нержавіючої сталі вона за 3 години може інактивувати коронавірус SARS-CoV-2 на 99,75%. Розробка належить вченим з Університету Гонконгу.

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Керівник наукової групи Хуан Мінсінь розповів, що антимікробні властивості їхнього сплаву з додаванням міді залишаються довгостроковими. Ефект повинен зберігатися навіть в тому випадку, якщо сталь постійно пошкоджуватиметься у процесі експлуатації.

Новий сплав має підвищений вміст міді (понад 10%), що надає йому антибактеріальних властивостей,

– розповів Хуан Мінсінь.

До того ж метал проводять з використанням технології порошкової металургії, завдяки чому можна знизити витрати.

Дослідження на коронавірусі:

Сплав може інактивувати 99,75% SARS-CoV-2 протягом 3 годин,

Та 99,99% вірусу за 6 годин.

Це може виявитись корисним для зниження ризику перехресного зараження через дверні ручки, кнопки ліфта та інші поверхні, які оточують нас.

Не лише коронавірус: від чого ще може захистити нова сталь

Нова нержавіюча сталь може захистити й від інших хвороботворних мікробів. Вона продемонструвала відмінну здатність до знищення таких небезпечних мікроорганізмів, як вірус грипу H1N1 та бактерії Escherichia coli (кишкова паличка).

Розробники переконують, що новий вид сталі вже можна запускати у масове виробництво. Її появу на ринку очікують приблизно за 6 місяців. Нині дослідники ведуть переговори з представниками промислової сфери, щоб робити з цього сплаву ліфтові кнопки, дверні ручки та поручні.