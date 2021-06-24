Достатньо кількох секунд: як передається штам коронавірусу Дельта

В Австралії попередили, що для передачі коронавірусу Дельта більше не потрібно 15 хвилин контакту з інфікованим, як це було з початковими варіантами SARS-CoV-2. Нині коронавірус може передатися навіть під час миттєвого контакту з хворим.

Дельта-варіант коронавірусу може передатися за декілька секунд. Про це розповів головний медичний працівник штату Новий Південний Уельс Керрі Чант.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Людині знадобилося всього кілька секунд, щоб заразитися COVID-19, коли незнайомець пройшов повз неї, роблячи покупки в Bondi Junction Westfield.

Фахівці не змогли побачити точну точку перетину цих двох людей, але вони напевне знають, що вони та перебували на відстані 20 метрів одне від одного. Тож є підозра, що вони таки перетнулися.

Вірусологиня з Університету Гріффіта Лара Ерреро пояснила, що таким чином справді можна захворіти. Але для цього необхідно, щоб вірус "затримався в повітрі".

Але дані на сьогодні дозволяють припустити, що якби це був вихідний штам, уханьський, він би не передався так швидко. І у штаму Альфа було б менше шансів, але Дельта, безумовно, виглядає так, ніби це на сьогодні штам, який передається найшвидше,

– розповіла вона.

Раніше глава Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що перебіг хвороби, викликаної "Дельта" штамом коронавірусу, є тяжчим. За його словами, провакциновані українці від нього захищені.

Головний санітарний лікар Квінсленда Жаннетт Янг попередила, що в деяких випадках можна спостерігати "дуже швидкоплинний контакт".

Якщо ви пам'ятаєте, на початку цієї пандемії я говорила, що 15 хвилин тісного контакту викликають занепокоєння. Тепер, схоже, це від 5 до 10 секунд. Це викликає занепокоєння – ризик зараз набагато вищий, ніж рік тому,

– заявила вона.

Що варто знати про штам Дельта: основне

Джерело: МОЗ України

Загалом цей штам коронавірусу виявили вже в більш ніж 90 країнах світу. Особливо він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

Згідно з даними служб громадського здоров’я Великої Британії, Дельта-штам коронавірусу в 1,6 раза більш контагіозний та у 1,45 раза збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

У Великій Британії інфікування цим варіантом становить 96% серед нових випадків зараження коронавірусом.

23 червня в Україні виявили 2 випадки зараження коронавірусом, викликаних новим штамом Дельта. Хворобу виявили у людей, які приїхали з Росії.