Достатньо одного подиху: розробили дихальний тест для виявлення COVID-19

Дослідники переробили алкотестер на пристрій, який може виявляти SARS-CoV-2. Тепер діагностувати COVID-19 можна за одним подихом.

Алкотестер, відомий як Bubbler, може виявляти вірусну РНК для діагностики коронавірусу. Окрім цього, Bubbler може штрих-кодувати ДНК вірусу, що дозволяє надалі використовувати зразки пацієнта для секвенування.

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Нагадаємо, що секвенування надає додаткову інформацію, зокрема про вірусне навантаження в організмі та ідентичність штаму.

У чому особливість дихального тесту та навіщо він потрібен

Виявлення вірусів за допомогою Bubbler аналогічне до тесту ПЛР з мазками з лікарень. Але окрім виявлення вірусу, він вказує на показник ризику зараження, оскільки виявляє вірусні частки, які переносяться повітрям.

Якщо детальніше – зразки з носогорла можуть давати позитивний результат протягом декількох місяців після зараження, оскільки вони виявляють фрагменти вірусної РНК у клітинах. Натомість Bubbler може визначити, чи заразна людина, чи ні.

Як тестували пристрій

Науковці обстежили 70 пацієнтів, які проходили лікування у відділенні невідкладної допомоги лікарні Род-Айленду у період з травня 2020 року до січня 2021 року.

У ході дослідження вчені протестували зразки з трьох точок дихальних шляхів: з язика (слина), носогорла (мазок для ПЛР тесту) та з рота, а якщо точніше – за подихом тривалістю у 15 секунд.

Результати дослідження

Дослідження показало, що SARS-CoV-2 можна легко виявити у повітрі, яке видихається. Вірусна РНК більш збагачена у подиху в порівнянні зі зразками з порожнини рота.

Зауважимо, що ПЛР-тестування аналізує клітини, які беруть участь у реплікації SARS-CoV-2, а зразки з дихання не містять такої інформації. Це говорить про те, що вірусний сигнал, виявлений у Bubbler, походить від активних вірусних частинок. Тобто безпосередньо виявляє, чи може людина інфікувати інших.