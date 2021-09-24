Нещодавно в Україні закінчилась вакцина Moderna, тож для другої дози можна використовувати Pfizer. Але ЗМІ повідомляли, що поки що в "Дія" не можна отримати такий сертифікат, оскільки в МОЗ ще начебто працюють над цим.

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Віктор Ляшко заявив, що це фейк і відповідні сертифікати видаються не тільки після змішування Moderna з Pfizer, але й у випадку міксування Astrazeneca з Pfizer.

Віктор Ляшко “Сертифікати видаються. Вакцини дозволено міксувати, зокрема мРНК вакцини, це передбачено все в "Дії"… Сертифікати підтягуються і видаються. Немає ніяких проблем – алгоритм, який підтягує з МОЗ, передбачає таке міксування, яке вказане в інструкції виробника і прийнято в МОЗ".

Чому другої дози Moderna не вистачило на всіх щеплених

Вакцини Moderna привезли 2 мільйони доз. Ляшко пояснив, що перший мільйон виділили на першу дозу, а другий мільйон – на другу.

За словами міністра, у деяких людей, які зробили першу дозу Moderna, не вийшло зробити другу дозу вчасно – до прикладу, людина могла захворіти або поїхати у відрядження. Тож, як підсумував Ляшко, лише "невелика кількість людей отримали першу дозу Moderna, розуміючи, що на другу дозу буде інша мРНК-вакцина Pfizer".