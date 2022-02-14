Як побачили зв'язок вчені

Дослідження проводили американські вчені. Вони виявили, що люди, які каталися на велотренажері або ходили швидко впродовж 90 хвилин після щеплення, виробляли більше антитіл у наступні чотири тижні, ніж інші учасники дослідження, які сиділи або лежали після імунізації.

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Автори отримали аналогічні результати, коли провели експеримент із мишами та біговими доріжками, а також – коли порівнювали вакцинацію проти грипу та COVID-19 у людей.

Наші попередні результати вперше показали, що певна кількість часу фізичної активності може посилити реакцію організму на антитіла до вакцини Pfizer-BioNtech COVID-19 та двох вакцин проти грипу,

– сказав автор дослідження Маріан Кохут.

Працює лише тривала активність

Дослідники заявили, що результати дослідження можуть принести користь людям із різним рівнем фізичної підготовки.

Так, майже половина учасників експерименту мали надмірну вагу чи ожиріння. Протягом 90 хвилин вправ вони зосередилися на підтримці темпу, який підтримував частоту серцевих скорочень у районі 120 – 140 ударів на хвилину.

Важливо! Дослідники також перевірили, чи можуть учасники отримати такий самий викид антитіл лише за 45 хвилин вправ. Та виявили, що коротке тренування не підвищувало рівень антитіл учасників.

Яке ймовірне пояснення такої відповіді організму? Тренування збільшують потік крові та лімфи, що сприяє циркуляції імунних клітин. Коли ці клітини переміщаються тілом, вони з більшою ймовірністю виявляють щось чужорідне.

Дані експерименту на мишах також показали, що тип білка (наприклад, інтерферон-альфа), який виробляється під час фізичних вправ, сприяє виробленню вірусоспецифічних антитіл і Т-клітин.

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