Міокардит і перикардит (запалення навколо серця) раніше пов'язували з самими вакцинами проти COVID-19 від компаній Pfizer і Moderna. У групу ризику потрапляли підлітки та молоді люди чоловічої статі.

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Але фахівці виявили, що ці ризики набагато вищі після зараження COVID-19. Під час дослідження проаналізували історії хвороби 1,5 мільйона пацієнтів з COVID-19 і 35 мільйонів пацієнтів без COVID-19.

В цілому міокардит був рідкістю серед людей з COVID-19 і без нього; проте COVID-19 був значно пов'язаний з підвищеним ризиком міокардиту, причому ризик варіювався залежно від вікової групи,

– заявили автори роботи.

Які COVID-пацієнти найчастіше страждають від міокардиту

Серед пацієнтів з COVID-19 найвищий ризик міокардиту був виражений в людей молодших 16 років. Так, у цій групі ризики міокардиту були 37-кратно підвищені у порівнянні зі здоровими людьми такого ж віку.

За ними найвищі ризики міокардиту мали пацієнти старше 75 років, за ними слідували вікові групи 65 – 74 й 50 – 64 років.

Точна основна причина цього явище не з'ясована, але це може бути пов'язано з вірусною інфекцією серця, говориться в дослідженні або ж, коли це стосується підлітків, з мультисистемним запальним синдромом.

Попереднє схоже дослідження Нещодавно ізраїльські вчені оприлюднили дослідження, у якому виявили, що вакцини РНК збільшують ризик міокардиту в 3 рази. А ось коронавірус COVID-19, згідно з дослідженням, збільшує ймовірність розвитку міокардиту в 18 разів. Важливо, що нові висновки CDC приблизно відповідають цим твердженням.

Це вкотре доводить, що переваги вакцинації проти COVID-19 переважують її ризики щодо міокардиту навіть у найвразливіших групах.