Для того, аби краще зрозуміти взаємозв'язок між мікробіотою молочної залози, дієтою і ризиками раку, дослідники зі США вивчили моделі тварин і проаналізували зміни в тканинах у пацієнтів з раком грудей. До слова, ця ж група вчених у 2018 році довела, що дієта може впливати на склад бактерій.

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Нині ж науковці продемонстрували взаємозв'язок раціону і ризиків раку.

Як проводилось дослідження на мишах та на що воно вказало

Експерименти, які провели на моделях мишей, складалися з двох етапів.

Першу групу гризунів годували жирною дієтою, а другу раціоном з низьким вмістом жирів.

Виявилося, що у мишей з першої групи, які харчувались жирною їжею, було більше пухлин і вони розвивалися значно агресивніше.

Потім вчені виконали трансплантацію бактерій кишківника: миші з першої групи отримали бактерії гризунів з другої групи й навпаки.

Згодом гризуни на раціоні з низьким вмістом жирів після трансплантації бактерій від мишей з високим вмістом жирів розвивали пухлини в рівному співвідношенні.

Проста заміна мікробіоти кишківника виявилася достатнім фактором для підвищення ризиків раку грудей. Результати дослідів і клінічних спостережень доводять, що дієта грає вирішальну роль у формуванні мікробіоти кишківник і молочної залози,

– розповіла авторка роботи Кетрін Кук з Університету Уейк-Форест.

Що показали клінічні дослідження на людях

Під час клінічних досліджень вчені спостерігали за пацієнтами з раком грудей, які готувалися до операції по повному або частковому видаленню тканин молочної залози. Одній групі пацієнтів давали риб'ячий жир за 2 – 4 тижні до операції, а другій – плацебо.

Виявилося, що добавки риб'ячого жиру значно змінили мікробіоту грудей як в злоякісної тканини, так і в здорової в порівнянні з групою плацебо.

Чому риб'ячий жир може бути корисним

З'ясувалось, що прийом добавок підвищував вміст бактерій Lactobacillus в здорової тканини молочної залози, що прилягає до пухлини. З попередніх експериментів відомо, що Lactobacillus знижують ріст пухлини грудей.

Також науковці виявили зниження бактерій Bacteroidales і Ruminococcus в зразках тканин, але їхній вплив на онкологічні захворювання поки що невідомий.

Наше дослідження показує, що корекція дієти може знизити ризик раку грудей,

– додала Кетрін Кук.

Нині вона та її команда вивчають ефект від прийому пробіотиків на мікробіоту кишківника і грудей.