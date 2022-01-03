Довели, що коронавірус поширюється серед оленів: чому це небезпечно для людей

У кількох штатах США дикі олені інфікувались коронавірусом від людей. Відтак остаточно підтвердили, що COVID-19 ще й поширюється від тварини до тварини.

Коронавірус поширюється серед оленів

Вчені Університету штату Огайо проаналізували білохвостих оленів у США. Вони виявили, що приблизно 30% з 360 оленів або хворіли на коронавірус, або були нещодавно інфіковані.

Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі

Інше дослідження, яке провели в Айові, також виявило докази поширення коронавірусу у 94 з 283 оленів. Вони взяли зразки з убитих на дорозі та впольованих тварин.

Згодом перевірили 624 зразки крові диких оленів в Іллінойсі, Мічигані, Нью-Йорку та Пенсильванії.

Приблизно 40% зразків, які зібрали у 2021 році, мали антитіла. Тобто, вони свідчили про те, що тварини перехворіли на коронавірус.

Також вчені дослідили генетичні зв’язки. Вдалося підтвердити, що COVID-19 не лише передається оленям від людин, а й поширюється серед самих оленів (їх у США – 30 мільйонів).

Річ у тім, що олені подорожують стадами та торкаються носами. Саме це може сприяти поширенню коронавірусу серед цих тварин.

Чим це небезпечно для людей

Поки не повідомляли про випадки, коли COVID-19 поширювався від оленів до людини. Однак науковці вважають, що це цілком може статися.

Для людей це несе певну небезпеку. Зокрема тому, що можуть утворитися нові мутації, тобто нові штами.

Також у популяції оленів можуть зберегтися штами коронавірусу, які більше не циркулюватимуть серед людей.

Найбільшим ризиком для людей все ще залишається передача вірусу від людини до людини,

– сказав науковець Національного центру досліджень дикої природи Том ДеЛіберто.

Однак попри це вірус вивчають не лише серед оленів у 30 штатах. Окремо вчені збирають зразки крові інших тварин – койотів, скунсів та єнотів, – щоб перевірити, чи є у них антитіла.