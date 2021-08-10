Довели ефективність нового препарату для схуднення

Зайва вага є одним з ключових факторів ризику серцево-судинних захворювань. Нове дослідження показало, що впоратися з цією проблемою допоможе не тільки корекція способу життя, а й ліки.

Ліраглутид – це гіпоглікемічний препарат, призначений для лікування діабету 2 типу і хронічного ожиріння. Щоб довести зв'язок регулярного прийому Ліраглутиду зі значним зменшенням вісцерального та ектопічного жиру, вчені з Техаського університету в Далласі використовували новітні технології візуалізації для оцінки різних жирових відкладень в організмі.

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Ліраглутид ефективний проти ожиріння

У дослідженні брали участь 185 дорослих американців з надмірною вагою, у деяких з них був діагностований діабет і предіабет. Протягом 40 тижнів 92 добровольці отримували ліраглутид внутрішньовенно, інші 93 – плацебо. Всі учасники також дотримувалися спеціальної дієти з дефіцитом 500 калорій і займалися фізичними вправами.

Після закінчення наглядового періоду вчені визначили, що в порівнянні з плацебо препарат знижує кількість жиру в тканинах черевної порожнини та в 6 разів – навколо печінки. Примітно, що ефективність лікування була однаково високою для всіх учасників незалежно від статі, етнічної або расової приналежності, а також наявності діагностованого предіабету.

Інші ліки, які ефективні проти ожиріння

Національна служба охорони здоров'я Великобританії визнає лише один препарат для лікування ожиріння – орлістат. Вони пишуть, що це єдиний безпечним та ефективним засобом. Пацієнти які ним лікуються втрачають протягом року втрачають 8% маси тіла.