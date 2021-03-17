Довели ефективність ультразвуку в руйнуванні коронавірусу

Вивчаючи фізичні характеристики вірусу SARS-CoV-2 вчені виявили, що вірус може бути уразливий до ультразвукових вібрацій на частотах, які використовуються в медичній діагностиці.

Чи може ультразвук зруйнувати коронавірус

Команда дослідників з MIT провела комп'ютерне моделювання коронавірусу і його механічних реакцій на вібрації на базі фізики твердих тіл і обмежених відомостей, зібраних про структуру вірусу. Оскільки його точні характеристики не відомі, вчені спершу змоделювали поведінку зразка з різними параметрами пружності для оболонки і для шипів, а далі вивчали питання того, що може викликати руйнування вірусу?

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Для того, щоб відповісти на це питання, вони включили в модель акустичні вібрації і помітили, що вібрації ультразвукового спектра створюють брижі в структурі вірусу.2

Які потужності вібрацій діють

Почавши з 100 МГц, або 100 мільйонів циклів в секунду, вони звернули увагу, що спочатку природні коливання вірусу були практично непомітними. Але через частку мілісекунди зовнішні коливання, резонуючи з частотою природних коливань вірусу, привели до утворення вм'ятини на оболонці, як при ударі м'яча об землю.

При підвищенні амплітуди вібрацій коронавірус тріскався. При нижчих частотах у 25 або 50 МГц це відбувалося ще швидше, причому як у водному, так і повітряному середовищі.

Цікаво, що ці частоти і інтенсивність коливань є в межах можливостей медичних діагностичних апаратів.

Результати дослідження попередні і засновані на обмежених даних, але, однак, це перше свідчення уразливості коронавірусу при впливі на нього ультразвукової терапії.