Так, дослідники протестували 15 різних таблетованих препаратів, зокрема ліки для терапії діабету, депресії й астми. Вони продемонстрували їхній несподіваний вплив на кишківник.

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Причини зниження біодоступності препаратів

Відомо, що кишкові бактерії можуть модифікувати деякі ліки і впливати на їхні терапевтичні властивості. Тепер команда європейських вчених уперше показала іншу сторону цієї взаємодії. Їхня робота продемонструвала, що певні ліки накопичуються в кишкових бактерій, змінюючи їхню активність і властивості.

Увага! Це означає, що ефективність препарату може знижуватися на тлі нижчої всмоктуваності, а побічні ефекти – посилюватися через зміни у функції бактерій, як пояснили автори.

Тож вчені оцінили взаємодію 15 поширених пероральних ліків для різних типів бактерій. Цей експеримент виявив 70 важливих взаємодій, 29 з яких – вперше.

Подальші спостереження показали, що у 17 із 29 нових взаємодій, ліки накопичувалися всередині бактерій без модифікацій.

Було дивно спостерігати, що більшість нових взаємодій припускали накопичення ліків у бактеріях. Досі біотрансформація (коли кишкові бактерії модифікують ліки) вважалася основним чинником впливу на доступність препаратів,

– пояснив співавтор роботи Кіран Патіл.

Експерименти на моделях нематод C. elegans (тип двобічно-симетричних червів) показали, що, наприклад, антидепресант дулоксетин, що накопичується в певних бактеріях кишківника, змінює їхню поведінку. У групі контролю без цих бактерій подібних змін не спостерігалося.

Що далі?

Тепер вчені планують розширити аналіз і з'ясувати, як інші бактерії кишківника пов'язані з різними індивідуальними реакціями на ліки.

"Якщо ми зможемо схарактеризувати реакцію людей, залежно від складу їхньої мікробіоти, то медикаментозну терапію можна буде зробити персоналізованою", – підсумували вони.

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