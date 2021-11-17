Довели, що популярний продукт зменшує ризик серцево-судинних захворювань

Вчені з'ясували, що збільшення споживання натрію (солі) на 1000 мг на добу підвищує ризик серцево-судинних захворювань на 18%. А збільшення споживання калію (найбільше в бананах) на 1000 мг на добу знижує цей ризик на 18%.

Дослідження калію та натрію

Калій міститься переважно у фруктах (наприклад, бананах), у листовій зелені, бобах, горіхах, молочних продуктах та крохмалистих овочах. Він допомагає розслабити кровоносні судини, збільшує виведення натрію та знижує кров'яний тиск.

Також на тему: Пришвидшує одужання від COVID-19: в одному препараті виявили позитивний побічний ефект

Натрій ми переважно споживаємо з кухонною сіллю, вирахувати споживання якої буває важко. Крім того, що ми самі солимо їжу, деяка її кількість міститься у повсякденних харчах. У деяких з, наприклад, напівфабрикатах і фастфуді, солі дуже багато.

Щоб оцінити зв'язок натрію та калію з ризиком серцево-судинних захворювань, фахівці вивчили проби сечі більш ніж 10 тисяч здорових людей. Аналізи бралися кілька разів на добу – такий метод оцінки вважається найбільш точним.

Натрій викликає проблеми з серцем та судинами

Вчених цікавила кількість калію та натрію у зразках, а також частота серцево-судинних захворювань у піддослідних. За весь час дослідження (майже 9 років) було зафіксовано 571 серцево-судинну хворобу: інсульти, інфаркти та інші небезпечні стани.

Після врахування великої кількості факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань виявилося, що більшу загрозу мають люди, які вживають від 2 до 6 міліграмів натрію на добу. При цьому ризик зростав на 18% із кожною зайвою тисячею міліграм. Однак зі збільшенням споживання калію призводить до зниження цього ризику на 18% з кожною тисячею міліграм.

Скільки солі можна їсти

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати не більше 5 грамів солі на день, при цьому підвищити споживання калію до хоча б 3,5 грама. При цьому більшість людей споживає в середньому від 9 – 12 г солі на добу. Відмова від надмірного споживання солі дозволить уникнути 2,5 мільйона смертей на рік. Для порівняння, за 2020 рік у світі 1,8 мільйона людей померли від коронавірусу.

Раніше найбільший в історії метааналіз показав, що деякі препарати не тільки стабілізують тиск, але й мають потужний профілактичний ефект проти діабету 2 типу.